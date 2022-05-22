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Торпедо-БелАЗ - Ислочь 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
16 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Торпедо-БелАЗ
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Ислочь, которое состоится 16 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      История личных встреч
      25.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
      15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ3 : 3Ислочь
      22.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Торпедо-БелАЗ2 : 0Ислочь
      20.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Ислочь2 : 2Торпедо-БелАЗ
      20.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Торпедо-БелАЗ1 : 3Ислочь
      31.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
      18.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
      14.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
      29.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Ислочь2 : 1Торпедо-БелАЗ
      01.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1585227-102964,4
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1474322-162559,5
      4 Динамо Мн1374220-132564,1
      5 Минск1472524-222354,8
      6 Шахтёр С1263314-72158,3
      7 Славия-Мозырь1362522-202051,3
      8 Гомель1455415-142047,6
      9 Торпедо-БелАЗ1462615-162047,6
      10 Неман1347217-141948,7
      11 Белшина1445517-201740,5
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Арсенал1534811-201328,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1424811-211023,8
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест141499-23716,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М14131012-29614,3

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