Днепр М - Славия-Мозырь 16 Июля прямая трансляция
Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
16 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Славия-Мозырь, которое состоится 16 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Славия-Мозырь
Мозырь
Главные тренеры
|Евгений Петрович Молчан
|Михаил Алексеевич Мартинович
История личных встреч
|03.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|5 : 3
|21.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|15
|8
|5
|2
|27-10
|29
|64,4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|14
|8
|4
|2
|26-10
|28
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|14
|7
|4
|3
|22-16
|25
|59,5
|4
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|5
|Минск
|14
|7
|2
|5
|24-22
|23
|54,8
|6
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|7
|Славия-Мозырь
|13
|6
|2
|5
|22-20
|20
|51,3
|8
|Гомель
|14
|5
|5
|4
|15-14
|20
|47,6
|9
|Торпедо-БелАЗ
|14
|6
|2
|6
|15-16
|20
|47,6
|10
|Неман
|13
|4
|7
|2
|17-14
|19
|48,7
|11
|Белшина
|14
|4
|5
|5
|17-20
|17
|40,5
|12
|Слуцк
|13
|3
|6
|4
|14-21
|15
|38,5
|13
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|11-20
|13
|28,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|14
|2
|4
|8
|11-21
|10
|23,8
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|14
|1
|4
|9
|9-23
|7
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|14
|1
|3
|10
|12-29
|6
|14,3