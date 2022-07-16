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Зандхаузен - Арминия 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Зандхаузен
Арминия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Арминия, которое состоится 16 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зандхаузен
      Зандхаузен
      Арминия
      Билефельд
      Главные тренеры
      ГерманияАлоис Шварц
      История личных встреч
      12.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Зандхаузен0 : 0Арминия
      23.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Арминия1 : 1Зандхаузен
      12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Зандхаузен0 : 3Арминия
      09.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Арминия1 : 1Зандхаузен
      13.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Арминия0 : 0Зандхаузен
      10.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Зандхаузен3 : 1Арминия
      07.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Зандхаузен1 : 3Арминия
      28.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Арминия1 : 0Зандхаузен
      09.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Зандхаузен1 : 4Арминия
      25.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Арминия0 : 0Зандхаузен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Айнтрахт Б00000-000,0
      2
      Повышение
      		Арминия00000-000,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Гамбург00000-000,0
      4 Ганза Р00000-000,0
      5 Ганновер 9600000-000,0
      6 Гройтер Фюрт00000-000,0
      7 Дармштадт 9800000-000,0
      8 Зандхаузен00000-000,0
      9 Кайзерслаутерн00000-000,0
      10 Карлсруэ00000-000,0
      11 Магдебург00000-000,0
      12 Нюрнберг00000-000,0
      13 Падерборн 0700000-000,0
      14 Санкт-Паули00000-000,0
      15 Фортуна00000-000,0
      16 Хайденхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Хольштайн00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Ян00000-000,0

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