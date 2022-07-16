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Санкт-Паули - Нюрнберг 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Санкт-Паули
Нюрнберг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Нюрнберг, которое состоится 16 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Санкт-Паули
      Гамбург
      Нюрнберг
      Нюрнберг
      Главные тренеры
      ГерманияТимо Шульц
      ГерманияРоберт Клаус
      История личных встреч
      29.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Санкт-Паули1 : 1Нюрнберг
      28.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Нюрнберг2 : 3Санкт-Паули
      14.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 21 Нюрнберг1 : 2Санкт-Паули
      19.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 4 Санкт-Паули2 : 2Нюрнберг
      17.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Санкт-Паули1 : 0Нюрнберг
      06.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Нюрнберг1 : 1Санкт-Паули
      12.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Санкт-Паули0 : 0Нюрнберг
      11.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Нюрнберг0 : 1Санкт-Паули
      07.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Нюрнберг0 : 2Санкт-Паули
      31.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Санкт-Паули1 : 1Нюрнберг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Айнтрахт Б00000-000,0
      2
      Повышение
      		Арминия00000-000,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Гамбург00000-000,0
      4 Ганза Р00000-000,0
      5 Ганновер 9600000-000,0
      6 Гройтер Фюрт00000-000,0
      7 Дармштадт 9800000-000,0
      8 Зандхаузен00000-000,0
      9 Кайзерслаутерн00000-000,0
      10 Карлсруэ00000-000,0
      11 Магдебург00000-000,0
      12 Нюрнберг00000-000,0
      13 Падерборн 0700000-000,0
      14 Санкт-Паули00000-000,0
      15 Фортуна00000-000,0
      16 Хайденхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Хольштайн00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Ян00000-000,0

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