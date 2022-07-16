Ян - Дармштадт 98 16 Июля прямая трансляция
16 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Дармштадт 98, которое состоится 16 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|19.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|0 : 2
|24.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 2
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|0 : 0
|06.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|3 : 0
|10.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|2 : 2
|30.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 27
|1 : 1
|21.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|0 : 3
|03.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Айнтрахт Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Повышение
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Ганза Р
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Дармштадт 98
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Падерборн 07
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0