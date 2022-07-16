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Ян - Дармштадт 98 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ян
Дармштадт 98

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Дармштадт 98, которое состоится 16 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ян
      Регенсбург
      Дармштадт 98
      Дармштадт
      Главные тренеры
      ГерманияТорстен Либеркнехт
      История личных встреч
      19.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Ян0 : 2Дармштадт 98
      24.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Дармштадт 980 : 2Ян
      30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Ян1 : 1Дармштадт 98
      26.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Дармштадт 980 : 0Ян
      06.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Ян3 : 0Дармштадт 98
      10.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Дармштадт 982 : 2Ян
      30.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 27 Дармштадт 981 : 1Ян
      21.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 10 Ян1 : 1Дармштадт 98
      06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Ян0 : 3Дармштадт 98
      03.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Дармштадт 980 : 1Ян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Айнтрахт Б00000-000,0
      2
      Повышение
      		Арминия00000-000,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Гамбург00000-000,0
      4 Ганза Р00000-000,0
      5 Ганновер 9600000-000,0
      6 Гройтер Фюрт00000-000,0
      7 Дармштадт 9800000-000,0
      8 Зандхаузен00000-000,0
      9 Кайзерслаутерн00000-000,0
      10 Карлсруэ00000-000,0
      11 Магдебург00000-000,0
      12 Нюрнберг00000-000,0
      13 Падерборн 0700000-000,0
      14 Санкт-Паули00000-000,0
      15 Фортуна00000-000,0
      16 Хайденхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Хольштайн00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Ян00000-000,0

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