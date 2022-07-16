Магдебург - Фортуна 16 Июля прямая трансляция
16 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Фортуна, которое состоится 16 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Даниэль Тиун
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Айнтрахт Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Повышение
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Ганза Р
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Дармштадт 98
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Падерборн 07
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0