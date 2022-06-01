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Альдосиви - Атлетико Тукуман 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур
Альдосиви
Атлетико Тукуман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альдосиви - Атлетико Тукуман, которое состоится 16 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альдосиви
      Мар-дель-Плата
      Атлетико Тукуман
      Сан-Мигель-де-Тукуман
      Главные тренеры
      АргентинаМартин Палермо
      АргентинаЛукас Андрес Биньоне Пусинери
      История личных встреч
      14.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 6 Атлетико Тукуман2 : 2Альдосиви
      27.08.2019 Аргентина - Примера Тур 4 Альдосиви3 : 0Атлетико Тукуман
      31.03.2019 Аргентина - Примера Тур 24 Атлетико Тукуман1 : 0Альдосиви
      21.03.2017 Аргентина - Примера Тур 16 Атлетико Тукуман0 : 0Альдосиви
      14.03.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 7 Атлетико Тукуман1 : 1Альдосиви
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз7 15
      2 Химнасия и Эсгрима7 14
      3 Уракан7 14
      4 Расинг А7 13
      5 Годой-Крус7 13
      6 Атлетико Тукуман7 13
      7 Аргентинос Хуниорс7 13
      8 Унион7 13
      9 Платенсе6 12
      10 Банфилд7 11
      11 Патронато8 11
      12 Сан-Лоренсо6 10
      13 Арсенал Саранди7 10
      14 Бока Хуниорс7 9
      15 Ривер Плейт7 8
      16 Колон7 8
      17 Эстудиантес7 8
      18 Сентраль Кордова8 8
      19 Дефенса и Хустисия7 7
      20 Атлетико Сармьенто6 7
      21 Индепендьенте7 7
      22 Росарио Сентраль7 7
      23 Барракас Сентраль6 6
      24 Тигре7 6
      25 Велес Сарсфилд7 5
      26 Тальерес7 5
      27 Ланус7 5
      28 Альдосиви7 4

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