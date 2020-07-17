Торпедо М - Сочи 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
17 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сочи, которое состоится 17 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Александр Генрихович Бородюк
|Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
|12.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|2 : 3
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|2 : 0
|08.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 27
|1 : 0
|10.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Торпедо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|3
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|4
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|5
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|6
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Торпедо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0