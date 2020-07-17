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Торпедо М - Сочи 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
17 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Торпедо МСочи

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сочи, которое состоится 17 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Генрихович Бородюк
      РоссияАлександр Васильевич Точилин
      История личных встреч
      12.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 37 Сочи2 : 3Торпедо М
      18.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Торпедо М2 : 0Сочи
      08.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Сочи1 : 0Торпедо М
      10.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Торпедо М1 : 0Сочи
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Торпедо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 ЦСКА11002-03100,0
      3 Ахмат10101-1133,3
      4 Зенит10101-1133,3
      5 Спартак М10101-1133,3
      6 Химки10101-1133,3
      7 Динамо М00000-000,0
      8 Краснодар00000-000,0
      9 Локомотив М00000-000,0
      10 Пари Нижний Новгород00000-000,0
      11 Ростов00000-000,0
      12 Сочи00000-000,0
      13 Торпедо М00000-000,0
      14 Факел00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Оренбург10012-400,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

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