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Локомотив М - Пари Нижний Новгород 17 Июля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
17 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив МПари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 17 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      23.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
      30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 ЦСКА11002-03100,0
      3 Ахмат10101-1133,3
      4 Зенит10101-1133,3
      5 Спартак М10101-1133,3
      6 Химки10101-1133,3
      7 Динамо М00000-000,0
      8 Краснодар00000-000,0
      9 Локомотив М00000-000,0
      10 Пари Нижний Новгород00000-000,0
      11 Ростов00000-000,0
      12 Сочи00000-000,0
      13 Торпедо М00000-000,0
      14 Факел00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		Оренбург10012-400,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

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