Динамо М - Ростов 17 Июля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
17 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 1-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 17 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 1
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 0
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 0
|09.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Динамо» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|3
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|4
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|5
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|6
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Торпедо М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0