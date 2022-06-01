Арсенал Л - Эвертон 17 Июля прямая трансляция
Стадион: M&T Банк (Балтимор, США), вместимость: 71008
17 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
1-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Эвертон, которое состоится 17 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: M&T Банк (Балтимор, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Л
Лондон, Англия
Эвертон
Ливерпуль, Англия
|30
|вр
|Мэтт Тёрнер
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|зщ
|Габриэл
|зщ
|Вильям Салиба
|17
|зщ
|Седрик Суареш
|5
|пз
|Томас Парти
|пз
|Гранит Джака
|пз
|Мартин Эдегор
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|13
|зщ
|Йерри Мина
|22
|зщ
|Бен Годфри
|4
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|3
|зщ
|Натан Паттерсон
|18
|зщ
|Нильс Нкунку
|36
|пз
|Деле Алли
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|26
|пз
|Том Дэвис
|11
|пз
|Демарай Грей
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Запасные
|33
|вр
|Артур Оконкво
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|зщ
|Роб Холдинг
|22
|зщ
|Пабло Мари
|97
|зщ
|Ройлль Уолтерс
|25
|пз
|Мохамед Эльнени
|15
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|23
|пз
|Альберт Локонга
|пз
|Лукас Торрейра
|26
|нп
|Фоларин Балогун
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|19
|нп
|Николя Пепе
|27
|вр
|Уилльям Фрэнсис Креллин
|вр
|Жан-Люк Лебан
|зщ
|Рис Уэлч
|зщ
|Майкл Кин
|зщ
|Виталий Миколенко
|25
|пз
|Жан-Филипп Гбамен
|56
|пз
|Стэнли Миллс
|пз
|Айзек Прайс
|51
|пз
|Lewis Wesley Warrington
|нп
|Льюис Доббин
|нп
|Энтони Гордон
|нп
|Алекс Айуоби
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|50
|нп
|Эллис Симмс
Главные тренеры
|Микель Артета
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|5 : 1
|06.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|23.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|07.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|23.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|5 : 1
|22.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 5