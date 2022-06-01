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Арсенал Л - Эвертон 17 Июля прямая трансляция

Стадион: M&T Банк (Балтимор, США), вместимость: 71008
17 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Арсенал Л
1-й тайм
0 : 0
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Эвертон, которое состоится 17 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: M&T Банк (Балтимор, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал Л
      Лондон, Англия
      Эвертон
      Ливерпуль, Англия
      30СШАврМэтт Тёрнер
      ПортугалиязщНуну Тавареш
      6Бразилиязщ Габриэл
      ФранциязщВильям Салиба
      17ПортугалиязщСедрик Суареш
      5ГанапзТомас Парти
      ШвейцарияпзГранит Джака
      НорвегияпзМартин Эдегор
      11БразилиянпГабриэл Мартинелли
      АнглиянпБукайо Сака
      9БразилиянпГабриэл Жезус
      1АнглияврДжордан Пикфорд
      13КолумбиязщЙерри Мина
      22АнглиязщБен Годфри
      4АнглиязщМэйсон Холгейт
      3ШотландиязщНатан Паттерсон
      18ФранциязщНильс Нкунку
      36АнглияпзДеле Алли
      16МалипзАбдулайе Дукуре
      26АнглияпзТом Дэвис
      11АнглияпзДемарай Грей
      9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
      Запасные
      33АнглияврАртур Оконкво
      2ИспаниязщЭктор Бельерин
      АнглиязщРоб Холдинг
      22ИспаниязщПабло Мари
      97АнглиязщРойлль Уолтерс
      25ЕгипетпзМохамед Эльнени
      15АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
      23БельгияпзАльберт Локонга
      УругвайпзЛукас Торрейра
      26АнглиянпФоларин Балогун
      14АнглиянпЭдди Нкетиа
      24АнглиянпРейсс Нелсон
      19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
      27АнглияврУилльям Фрэнсис Креллин
      СловенияврЖан-Люк Лебан
      АнглиязщРис Уэлч
      АнглиязщМайкл Кин
      УкраиназщВиталий Миколенко
      25Кот-д'ИвуарпзЖан-Филипп Гбамен
      56АнглияпзСтэнли Миллс
      Северная ИрландияпзАйзек Прайс
      51АнглияпзLewis Wesley Warrington
      АнглиянпЛьюис Доббин
      АнглиянпЭнтони Гордон
      НигериянпАлекс Айуоби
      ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
      50АнглиянпЭллис Симмс
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      АнглияФрэнк Лэмпард
      История личных встреч
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал Л5 : 1Эвертон
      06.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон2 : 1Арсенал Л
      23.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал Л0 : 1Эвертон
      19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон2 : 1Арсенал Л
      23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал Л3 : 2Эвертон
      21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон0 : 0Арсенал Л
      07.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон1 : 0Арсенал Л
      23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал Л2 : 0Эвертон
      03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Арсенал Л5 : 1Эвертон
      22.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 5Арсенал Л

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