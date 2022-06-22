Челси - Америка 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
17 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Америка, которое состоится 17 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Америка
Мехико, Мексика
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Фернандо Ортис