Динамо Мн - Энергетик-БГУ 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
17 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Энергетик-БГУ, которое состоится 17 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Трактор (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Энергетик-БГУ
Минск
Главные тренеры
|Артём Викторович Челядинский
|Павел Петрович Родненок
История личных встреч
|12.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|0 : 1
|30.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|2 : 0
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|2 : 3
|20.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|0 : 0
|26.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 3
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|15
|8
|5
|2
|27-10
|29
|64,4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|15
|8
|4
|3
|23-16
|28
|62,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|14
|8
|4
|2
|26-10
|28
|66,7
|4
|Минск
|15
|8
|2
|5
|27-22
|26
|57,8
|5
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|6
|Славия-Мозырь
|14
|7
|2
|5
|25-21
|23
|54,8
|7
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|8
|Неман
|14
|4
|8
|2
|19-16
|20
|47,6
|9
|Гомель
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|44,4
|10
|Торпедо-БелАЗ
|15
|6
|2
|7
|15-17
|20
|44,4
|11
|Белшина
|14
|4
|5
|5
|17-20
|17
|40,5
|12
|Слуцк
|13
|3
|6
|4
|14-21
|15
|38,5
|13
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|11-20
|13
|28,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|15
|2
|5
|8
|13-23
|11
|24,4
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|14
|1
|4
|9
|9-23
|7
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|15
|1
|3
|11
|13-32
|6
|13,3