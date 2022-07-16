Ганза Р - Хайденхайм 17 Июля прямая трансляция
17 Июля 2022 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Хайденхайм, которое состоится 17 Июля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
|Йенс Гертель
|Франк Шмидт
История личных встреч
|22.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|0 : 0
|15.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|1 : 1
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 2
Повышение
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|4
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|5
|Хольштайн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|7
|Айнтрахт Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ганза Р
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Падерборн 07
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|16
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0