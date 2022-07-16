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Ганза Р - Хайденхайм 17 Июля прямая трансляция

17 Июля 2022 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ганза Р
Хайденхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Хайденхайм, которое состоится 17 Июля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ганза Р
      Росток
      Хайденхайм
      Хайденхайм-на-Бренце
      Главные тренеры
      ГерманияЙенс Гертель
      ГерманияФранк Шмидт
      История личных встреч
      22.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Ганза Р0 : 0Хайденхайм
      15.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Хайденхайм1 : 1Ганза Р
      08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Ганза Р3 : 2 ДВХайденхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Ян11002-03100,0
      2
      Повышение
      		Санкт-Паули11003-23100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Зандхаузен11002-13100,0
      4 Кайзерслаутерн11002-13100,0
      5 Хольштайн10102-2133,3
      6 Гройтер Фюрт10102-2133,3
      7 Айнтрахт Б00000-000,0
      8 Гамбург00000-000,0
      9 Ганза Р00000-000,0
      10 Карлсруэ00000-000,0
      11 Магдебург00000-000,0
      12 Падерборн 0700000-000,0
      13 Фортуна00000-000,0
      14 Хайденхайм00000-000,0
      15 Нюрнберг10012-300,0
      16 Арминия10011-200,0
      17
      Зона вылета
      		Ганновер 9610011-200,0
      18
      Зона вылета
      		Дармштадт 9810010-200,0

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