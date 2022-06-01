Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США), вместимость: 18500
17 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн, которое состоится 17 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Главные тренеры
|Джим Кёртин
|Брюс Арена
История личных встреч
|29.05.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|04.09.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|09.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|13.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|25.11.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/4 финала
|0 : 2
|08.11.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|20.10.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|13.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|21.08.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|26.07.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Остин
|20
|40
|2
|Лос-Анджелес
|18
|36
|3
|Филадельфия Юнион
|20
|36
|4
|Нью-Йорк Сити
|19
|35
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|33
|6
|Нэшвилл
|20
|30
|7
|Реал Солт-Лейк
|20
|30
|8
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|29
|9
|Орландо Сити
|20
|29
|10
|Миннесота Юнайтед
|20
|28
|11
|Даллас
|20
|28
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|27
|13
|Цинциннати
|20
|27
|14
|Сиэтл Саундерс
|19
|26
|15
|Шарлотт
|20
|26
|16
|Портленд Тимберс
|20
|26
|17
|Коламбус Крю
|19
|26
|18
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|25
|19
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|25
|20
|Атланта Юнайтед
|19
|23
|21
|Хьюстон Динамо
|20
|22
|22
|Интер Майами
|19
|22
|23
|Сан-Хосе Эртквейкс
|19
|22
|24
|Колорадо Рэпидз
|19
|21
|25
|Чикаго Файр
|20
|20
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|20
|27
|Торонто
|20
|19
|28
|Ди-Си Юнайтед
|18
|18