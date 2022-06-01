02:18 ()
Свернуть список

Миннесота Юнайтед - Ди-Си Юнайтед 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Алльянз Филд (Сент-Пол, США), вместимость: 19400
17 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Миннесота Юнайтед
Ди-Си Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миннесота Юнайтед - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 17 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Алльянз Филд (Сент-Пол, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Миннесота Юнайтед
      Сент-Пол
      Ди-Си Юнайтед
      Вашингтон
      Главные тренеры
      СШААдриан Хит
      СШАЧад Эштон (и.о.)
      История личных встреч
      30.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 1Миннесота Юнайтед
      28.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед1 : 0Ди-Си Юнайтед
      13.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 1Миннесота Юнайтед
      30.07.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед4 : 0Ди-Си Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин20 40
      2 Лос-Анджелес18 36
      3 Филадельфия Юнион20 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Нэшвилл20 30
      7 Реал Солт-Лейк20 30
      8 Клёб де Фут Монреаль19 29
      9 Орландо Сити20 29
      10 Миннесота Юнайтед20 28
      11 Даллас20 28
      12 Лос-Анджелес Гэлакси19 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс19 26
      15 Шарлотт20 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Ванкувер Уайткэпс20 25
      19 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      20 Атланта Юнайтед19 23
      21 Хьюстон Динамо20 22
      22 Интер Майами19 22
      23 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      24 Колорадо Рэпидз19 21
      25 Чикаго Файр20 20
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто20 19
      28 Ди-Си Юнайтед18 18

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close