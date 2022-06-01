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Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
17 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Чикаго Файр
Сиэтл Саундерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс, которое состоится 17 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Чикаго Файр
      Чикаго
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Главные тренеры
      Сент-Винсент и ГренадиныЭзра Хендриксон
      СШАБриан Шметцер
      История личных встреч
      14.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа B Чикаго Файр2 : 1Сиэтл Саундерс
      01.03.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 1Чикаго Файр
      16.03.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр2 : 4Сиэтл Саундерс
      24.06.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 1Чикаго Файр
      14.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр4 : 1Сиэтл Саундерс
      29.09.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 0Чикаго Файр
      12.07.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр1 : 0Сиэтл Саундерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин20 40
      2 Лос-Анджелес18 36
      3 Филадельфия Юнион20 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Нэшвилл20 30
      7 Реал Солт-Лейк20 30
      8 Клёб де Фут Монреаль19 29
      9 Орландо Сити20 29
      10 Миннесота Юнайтед20 28
      11 Даллас20 28
      12 Лос-Анджелес Гэлакси19 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс19 26
      15 Шарлотт20 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Ванкувер Уайткэпс20 25
      19 Нью-Инглэнд Революшн19 25
      20 Атланта Юнайтед19 23
      21 Хьюстон Динамо20 22
      22 Интер Майами19 22
      23 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      24 Колорадо Рэпидз19 21
      25 Чикаго Файр20 20
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто20 19
      28 Ди-Си Юнайтед18 18

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