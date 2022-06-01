Бока Хуниорс - Тальерес 17 Июля прямая трансляция
17 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Тальерес, которое состоится 17 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Тальерес
Кордова
Главные тренеры
|Себастьян Батталья
|Педру Кайшинья
История личных встреч
|01.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 4
|0 : 0
|22.03.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 6
|1 : 2
|07.12.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 4. Тур 6
|0 : 0
|16.11.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 4. Тур 3
|0 : 1
|03.02.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|12.08.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|01.04.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|20.03.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 16
|1 : 2
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Атлетико Тукуман
|8
|16
|2
|Аргентинос Хуниорс
|8
|16
|3
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|15
|4
|Химнасия и Эсгрима
|8
|15
|5
|Уракан
|7
|14
|6
|Расинг А
|7
|13
|7
|Платенсе
|7
|13
|8
|Годой-Крус
|7
|13
|9
|Унион
|7
|13
|10
|Банфилд
|7
|11
|11
|Арсенал Саранди
|8
|11
|12
|Патронато
|8
|11
|13
|Сан-Лоренсо
|6
|10
|14
|Атлетико Сармьенто
|7
|10
|15
|Бока Хуниорс
|7
|9
|16
|Колон
|8
|9
|17
|Ривер Плейт
|7
|8
|18
|Эстудиантес
|7
|8
|19
|Сентраль Кордова
|8
|8
|20
|Индепендьенте
|8
|8
|21
|Росарио Сентраль
|8
|8
|22
|Дефенса и Хустисия
|8
|7
|23
|Тигре
|7
|6
|24
|Барракас Сентраль
|7
|6
|25
|Велес Сарсфилд
|7
|5
|26
|Тальерес
|7
|5
|27
|Ланус
|7
|5
|28
|Альдосиви
|8
|4