02:19 ()
Свернуть список

Банфилд - Сан-Лоренсо 17 Июля прямая трансляция

17 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур
Банфилд
Сан-Лоренсо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Банфилд - Сан-Лоренсо, которое состоится 17 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Банфилд
      Банфилд
      Сан-Лоренсо
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Дабове
      АргентинаФернандо Берон
      История личных встреч
      12.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Банфилд0 : 0Сан-Лоренсо
      02.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 4 Сан-Лоренсо1 : 1Банфилд
      15.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 5 Банфилд0 : 0Сан-Лоренсо
      11.01.2021 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа B. Тур 5 Банфилд4 : 1Сан-Лоренсо
      29.09.2019 Аргентина - Примера Тур 8 Банфилд0 : 1Сан-Лоренсо
      07.10.2018 Аргентина - Примера Тур 8 Банфилд2 : 0Сан-Лоренсо
      04.11.2017 Аргентина - Примера Тур 8 Сан-Лоренсо0 : 1Банфилд
      21.06.2017 Аргентина - Примера Тур 29 Сан-Лоренсо1 : 0Банфилд
      14.09.2016 Южноамериканский кубок 2-й раунд Сан-Лоренсо4 : 1Банфилд
      24.08.2016 Южноамериканский кубок 2-й раунд Банфилд2 : 0Сан-Лоренсо
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман8 16
      2 Аргентинос Хуниорс8 16
      3 Ньюэллс Олд Бойз7 15
      4 Химнасия и Эсгрима8 15
      5 Уракан7 14
      6 Расинг А7 13
      7 Платенсе7 13
      8 Годой-Крус7 13
      9 Унион7 13
      10 Банфилд7 11
      11 Арсенал Саранди8 11
      12 Патронато8 11
      13 Сан-Лоренсо6 10
      14 Атлетико Сармьенто7 10
      15 Бока Хуниорс7 9
      16 Колон8 9
      17 Ривер Плейт7 8
      18 Эстудиантес7 8
      19 Сентраль Кордова8 8
      20 Индепендьенте8 8
      21 Росарио Сентраль8 8
      22 Дефенса и Хустисия8 7
      23 Тигре7 6
      24 Барракас Сентраль7 6
      25 Велес Сарсфилд7 5
      26 Тальерес7 5
      27 Ланус7 5
      28 Альдосиви8 4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close