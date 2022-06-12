Сеара - Коринтианс 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
17 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Коринтианс, которое состоится 17 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сеара
Форталеза
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Доривал Силвестри Жуниор
|Витор Перейра
История личных встреч
|26.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|15.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|3 : 1
|04.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 34
|2 : 1
|12.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|2 : 1
|05.12.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|07.09.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|2 : 2
|06.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|06.05.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|25-10
|29
|64,4
|2
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18-14
|29
|60,4
|3
|Интернасьонал
|16
|7
|7
|2
|23-15
|28
|58,3
|4
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24-17
|28
|58,3
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20-17
|27
|56,3
|6
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|21-15
|24
|53,3
|7
|Сантос
|16
|5
|7
|4
|20-15
|22
|45,8
|8
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18-17
|21
|43,8
|9
|Ботафого
|15
|6
|3
|6
|17-20
|21
|46,7
|10
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24-20
|21
|43,8
|11
|Гояс
|16
|5
|5
|6
|16-19
|20
|41,7
|12
|Сан-Паулу
|15
|4
|8
|3
|18-15
|20
|44,4
|13
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13-17
|19
|39,6
|14
|Коритиба
|16
|5
|4
|7
|20-25
|19
|39,6
|15
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|12-18
|18
|37,5
|16
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16-17
|18
|37,5
| 17
Зона вылета
|Аваи
|15
|5
|2
|8
|16-25
|17
|37,8
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|15
|4
|5
|6
|16-20
|17
|37,8
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15-28
|12
|25,0
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13-21
|11
|22,9