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Фламенго - Коритиба 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
17 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 17-й тур
Фламенго
Коритиба

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Коритиба, которое состоится 17 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фламенго
      Рио-де-Жанейро
      Коритиба
      Куритиба
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Соуза
      ПарагвайГуставо Мориниго
      История личных встреч
      22.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 22 Фламенго3 : 1Коритиба
      16.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 3 Коритиба0 : 1Фламенго
      17.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 35 Коритиба1 : 0Фламенго
      23.07.2017 Бразилия - Серия А Тур 16 Фламенго2 : 1Коритиба
      21.11.2016 Бразилия - Серия А Тур 36 Фламенго2 : 2Коритиба
      31.07.2016 Бразилия - Серия А Тур 17 Коритиба0 : 2Фламенго
      18.09.2015 Бразилия - Серия А Тур 26 Фламенго0 : 2Коритиба
      13.06.2015 Бразилия - Серия А Тур 7 Коритиба0 : 1Фламенго
      16.11.2014 Бразилия - Серия А Тур 34 Фламенго3 : 2Коритиба
      17.08.2014 Бразилия - Серия А Тур 15 Коритиба0 : 1Фламенго
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1585225-102964,4
      2 Коринтианс1685318-142960,4
      3 Интернасьонал1677223-152858,3
      4 Атлетико Минейро1677224-172858,3
      5 Атлетико Паранаэнсе1683520-172756,3
      6 Флуминенсе1573521-152453,3
      7 Сантос1657420-152245,8
      8 Фламенго1663718-172143,8
      9 Ботафого1563617-202146,7
      10 Ред Булл Брагантино1656524-202143,8
      11 Гояс1655616-192041,7
      12 Сан-Паулу1548318-152044,4
      13 Куяба1654713-171939,6
      14 Коритиба1654720-251939,6
      15 Америка Минейро1653812-181837,5
      16 Сеара1639416-171837,5
      17
      Зона вылета
      		Аваи1552816-251737,8
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1545616-201737,8
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1626815-281225,0
      20
      Зона вылета
      		Форталеза1625913-211122,9

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