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Рубин - Родина 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
17 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
РубинРодина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Родина, которое состоится 17 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рубин
      Казань
      Родина
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
      УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		КАМАЗ11001-03100,0
      2
      Повышение
      		Енисей10101-1133,3
      3
      Плей-офф за повышение
      		Волга Ул10101-1133,3
      4
      Плей-офф за повышение
      		Акрон00000-000,0
      5 Алания00000-000,0
      6 Арсенал00000-000,0
      7 Балтика00000-000,0
      8 Велес00000-000,0
      9 Волгарь00000-000,0
      10 Динамо-Махачкала00000-000,0
      11 Краснодар-200000-000,0
      12 Кубань00000-000,0
      13 Родина00000-000,0
      14 Рубин00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		Уфа00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Шинник00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Нефтехимик10010-100,0

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