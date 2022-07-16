Волгарь - Акрон 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
17 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Акрон, которое состоится 17 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Андраник Александрович Бабаян
|Виталий Николаевич Панов
История личных встреч
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 20
|1 : 0
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 2
|1 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 41
|1 : 1
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|КАМАЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
| 2
Повышение
|Енисей
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
| 3
Плей-офф за повышение
|Волга Ул
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Динамо-Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0