Кубань - Уфа 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
17 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Уфа, которое состоится 17 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Сергей Александрович Томаров
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|КАМАЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
| 2
Повышение
|Енисей
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
| 3
Плей-офф за повышение
|Волга Ул
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Динамо-Махачкала
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0