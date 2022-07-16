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Шинник - Краснодар-2 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
17 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Шинник
Краснодар-2

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Краснодар-2, которое состоится 17 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шинник
      Ярославль
      Краснодар-2
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияВадим Валентинович Евсеев
      РоссияАлексей Петрович Герасименко
      История личных встреч
      20.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Краснодар-21 : 2Шинник
      12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Шинник0 : 0Краснодар-2
      31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Краснодар-22 : 2Шинник
      30.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Краснодар-21 : 1Шинник
      15.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Шинник2 : 2Краснодар-2
      14.02.2018 Кубок ФНЛ Группа C. Тур 2 Краснодар-23 : 3Шинник
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		КАМАЗ11001-03100,0
      2
      Повышение
      		Енисей10101-1133,3
      3
      Плей-офф за повышение
      		Волга Ул10101-1133,3
      4
      Плей-офф за повышение
      		Акрон00000-000,0
      5 Алания00000-000,0
      6 Арсенал00000-000,0
      7 Балтика00000-000,0
      8 Велес00000-000,0
      9 Волгарь00000-000,0
      10 Динамо-Махачкала00000-000,0
      11 Краснодар-200000-000,0
      12 Кубань00000-000,0
      13 Родина00000-000,0
      14 Рубин00000-000,0
      15
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск00000-000,0
      16
      Зона вылета
      		Уфа00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Шинник00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Нефтехимик10010-100,0

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