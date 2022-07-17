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Алания - Динамо-Махачкала 18 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
18 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Алания
Динамо-Махачкала

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Динамо-Махачкала, которое состоится 18 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Алания
      Владикавказ
      Динамо-Махачкала
      Махачкала
      Главные тренеры
      РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
      СербияГоран Алексич
      История личных встреч
      07.09.2019 ПФЛ - Юг Тур 8 Алания4 : 0Динамо-Махачкала
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Краснодар-211002-03100,0
      2
      Повышение
      		Кубань11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рубин11002-03100,0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал11003-23100,0
      5 Велес11002-13100,0
      6 КАМАЗ11001-03100,0
      7 Волгарь11001-03100,0
      8 Енисей10101-1133,3
      9 Волга Ул10101-1133,3
      10 Алания00000-000,0
      11 Динамо-Махачкала00000-000,0
      12 СКА-Хабаровск10012-300,0
      13 Балтика10011-200,0
      14 Акрон10010-100,0
      15
      Зона вылета
      		Нефтехимик10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Родина10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Уфа10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Шинник10010-200,0

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