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Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США), вместимость: 25189
18 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити, которое состоится 18 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон
      Нью-Йорк Сити
      Нью-Йорк
      Главные тренеры
      АвстрияГерхард Штрубер
      АнглияНик Кушинг
      История личных встреч
      17.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Нью-Йорк Сити
      26.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      23.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 1Нью-Йорк Сити
      02.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити5 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
      21.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Нью-Йорк Сити
      25.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      15.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз2 : 1Нью-Йорк Сити
      23.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити1 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      09.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити1 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
      05.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз4 : 0Нью-Йорк Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин21 41
      2 Филадельфия Юнион21 39
      3 Лос-Анджелес18 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Клёб де Фут Монреаль20 32
      7 Миннесота Юнайтед21 31
      8 Нэшвилл20 30
      9 Реал Солт-Лейк20 30
      10 Орландо Сити20 29
      11 Даллас21 29
      12 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс20 26
      15 Шарлотт21 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Интер Майами20 25
      19 Ванкувер Уайткэпс20 25
      20 Нью-Инглэнд Революшн20 25
      21 Колорадо Рэпидз20 24
      22 Атланта Юнайтед19 23
      23 Чикаго Файр21 23
      24 Хьюстон Динамо20 22
      25 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто21 19
      28 Ди-Си Юнайтед19 18

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