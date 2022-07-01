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Коламбус Крю - Цинциннати 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Нью Коламбус Крю (Коламбус, США), вместимость: 20000
18 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Коламбус Крю
Цинциннати

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коламбус Крю - Цинциннати, которое состоится 18 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Нью Коламбус Крю (Коламбус, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коламбус Крю
      Коламбус
      Цинциннати
      Цинциннати
      Главные тренеры
      СШАКалеб Портер
      СШАПэт Нунан
      История личных встреч
      28.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю3 : 2Цинциннати
      10.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати2 : 2Коламбус Крю
      15.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати2 : 1Коламбус Крю
      07.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю3 : 0Цинциннати
      30.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати0 : 0Коламбус Крю
      12.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа E Цинциннати0 : 4Коламбус Крю
      26.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати1 : 3Коламбус Крю
      11.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 2Цинциннати
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин21 41
      2 Филадельфия Юнион21 39
      3 Лос-Анджелес18 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Клёб де Фут Монреаль20 32
      7 Миннесота Юнайтед21 31
      8 Нэшвилл20 30
      9 Реал Солт-Лейк20 30
      10 Орландо Сити20 29
      11 Даллас21 29
      12 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс20 26
      15 Шарлотт21 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Интер Майами20 25
      19 Ванкувер Уайткэпс20 25
      20 Нью-Инглэнд Революшн20 25
      21 Колорадо Рэпидз20 24
      22 Атланта Юнайтед19 23
      23 Чикаго Файр21 23
      24 Хьюстон Динамо20 22
      25 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто21 19
      28 Ди-Си Юнайтед19 18

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