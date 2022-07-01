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Сан-Хосе Эртквейкс - Хьюстон Динамо 18 Июля прямая трансляция

Стадион: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США), вместимость: 18000
18 Июля 2022 года в 04:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сан-Хосе Эртквейкс
Хьюстон Динамо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Хосе Эртквейкс - Хьюстон Динамо, которое состоится 18 Июля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сан-Хосе Эртквейкс
      Сан-Хосе
      Хьюстон Динамо
      Хьюстон
      Главные тренеры
      ИспанияАлекс Ковело (и.о.)
      БразилияПауло Роберто Корради Нагамура
      История личных встреч
      10.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо4 : 3Сан-Хосе Эртквейкс
      25.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс1 : 1Хьюстон Динамо
      17.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо2 : 1Сан-Хосе Эртквейкс
      27.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 0Хьюстон Динамо
      13.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо2 : 1Сан-Хосе Эртквейкс
      30.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо3 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
      15.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 2Хьюстон Динамо
      17.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс1 : 0Хьюстон Динамо
      13.08.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо3 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      22.04.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо2 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин21 41
      2 Филадельфия Юнион21 39
      3 Лос-Анджелес18 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Клёб де Фут Монреаль20 32
      7 Миннесота Юнайтед21 31
      8 Нэшвилл20 30
      9 Реал Солт-Лейк20 30
      10 Орландо Сити20 29
      11 Даллас21 29
      12 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс20 26
      15 Шарлотт21 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Интер Майами20 25
      19 Ванкувер Уайткэпс20 25
      20 Нью-Инглэнд Революшн20 25
      21 Колорадо Рэпидз20 24
      22 Атланта Юнайтед19 23
      23 Чикаго Файр21 23
      24 Хьюстон Динамо20 22
      25 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто21 19
      28 Ди-Си Юнайтед19 18

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