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Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Провайденс Парк (Портленд, США), вместимость: 21144
18 Июля 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 18 Июля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Провайденс Парк (Портленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Портленд Тимберс
      Портленд
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Главные тренеры
      ВенесуэлаДжованни Саваресе
      ИталияВанни Сартини
      История личных встреч
      10.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 3Портленд Тимберс
      21.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс2 : 3Ванкувер Уайткэпс
      11.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 1Портленд Тимберс
      19.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 0Портленд Тимберс
      02.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 0Ванкувер Уайткэпс
      28.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 1Портленд Тимберс
      11.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс3 : 1Ванкувер Уайткэпс
      11.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 0Портленд Тимберс
      28.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Портленд Тимберс
      12.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 2Ванкувер Уайткэпс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин21 41
      2 Филадельфия Юнион21 39
      3 Лос-Анджелес18 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Клёб де Фут Монреаль20 32
      7 Миннесота Юнайтед21 31
      8 Нэшвилл20 30
      9 Реал Солт-Лейк20 30
      10 Орландо Сити20 29
      11 Даллас21 29
      12 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс20 26
      15 Шарлотт21 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Интер Майами20 25
      19 Ванкувер Уайткэпс20 25
      20 Нью-Инглэнд Революшн20 25
      21 Колорадо Рэпидз20 24
      22 Атланта Юнайтед19 23
      23 Чикаго Файр21 23
      24 Хьюстон Динамо20 22
      25 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто21 19
      28 Ди-Си Юнайтед19 18

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