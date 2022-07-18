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Нэшвилл - Лос-Анджелес 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Ниссан Стэдиум (Нэшвилл, США), вместимость: 68798
18 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нэшвилл
Лос-Анджелес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Лос-Анджелес, которое состоится 18 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ниссан Стэдиум (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нэшвилл
      Нэшвилл
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес
      Главные тренеры
      АнглияГари Смит
      СШАСтив Черундоло
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин21 41
      2 Филадельфия Юнион21 39
      3 Лос-Анджелес18 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Клёб де Фут Монреаль20 32
      7 Миннесота Юнайтед21 31
      8 Нэшвилл20 30
      9 Реал Солт-Лейк20 30
      10 Орландо Сити20 29
      11 Даллас21 29
      12 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс20 26
      15 Шарлотт21 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Интер Майами20 25
      19 Ванкувер Уайткэпс20 25
      20 Нью-Инглэнд Революшн20 25
      21 Колорадо Рэпидз20 24
      22 Атланта Юнайтед19 23
      23 Чикаго Файр21 23
      24 Хьюстон Динамо20 22
      25 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто21 19
      28 Ди-Си Юнайтед19 18

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