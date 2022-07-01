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Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США), вместимость: 20008
18 Июля 2022 года в 04:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити, которое состоится 18 Июля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Солт-Лейк
      Солт-Лейк-Сити
      Спортинг Канзас-Сити
      Канзас-Сити
      Главные тренеры
      СШАПабло Мастроени
      СШАПитер Джозеф Вермес
      История личных встреч
      27.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити1 : 0Реал Солт-Лейк
      28.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала Спортинг Канзас-Сити1 : 2Реал Солт-Лейк
      08.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити0 : 1Реал Солт-Лейк
      01.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк3 : 1Спортинг Канзас-Сити
      09.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк0 : 2Спортинг Канзас-Сити
      22.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа D Реал Солт-Лейк0 : 2Спортинг Канзас-Сити
      11.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити1 : 2Реал Солт-Лейк
      30.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк2 : 0Спортинг Канзас-Сити
      11.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Спортинг Канзас-Сити4 : 2Реал Солт-Лейк
      05.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Реал Солт-Лейк1 : 1Спортинг Канзас-Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин21 41
      2 Филадельфия Юнион21 39
      3 Лос-Анджелес18 36
      4 Нью-Йорк Сити19 35
      5 Нью-Йорк Ред Буллз19 33
      6 Клёб де Фут Монреаль20 32
      7 Миннесота Юнайтед21 31
      8 Нэшвилл20 30
      9 Реал Солт-Лейк20 30
      10 Орландо Сити20 29
      11 Даллас21 29
      12 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      13 Цинциннати20 27
      14 Сиэтл Саундерс20 26
      15 Шарлотт21 26
      16 Портленд Тимберс20 26
      17 Коламбус Крю19 26
      18 Интер Майами20 25
      19 Ванкувер Уайткэпс20 25
      20 Нью-Инглэнд Революшн20 25
      21 Колорадо Рэпидз20 24
      22 Атланта Юнайтед19 23
      23 Чикаго Файр21 23
      24 Хьюстон Динамо20 22
      25 Сан-Хосе Эртквейкс19 22
      26 Спортинг Канзас-Сити21 20
      27 Торонто21 19
      28 Ди-Си Юнайтед19 18

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