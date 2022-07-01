Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 18 Июля прямая трансляция
Стадион: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США), вместимость: 20008
18 Июля 2022 года в 04:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити, которое состоится 18 Июля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Главные тренеры
|Пабло Мастроени
|Питер Джозеф Вермес
История личных встреч
|27.03.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|28.11.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала
|1 : 2
|08.11.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|01.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|09.11.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|22.07.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Группа D
|0 : 2
|11.08.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|30.06.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|11.11.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - Полуфиналы конференций
|4 : 2
|05.11.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - Полуфиналы конференций
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Остин
|21
|41
|2
|Филадельфия Юнион
|21
|39
|3
|Лос-Анджелес
|18
|36
|4
|Нью-Йорк Сити
|19
|35
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|33
|6
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|32
|7
|Миннесота Юнайтед
|21
|31
|8
|Нэшвилл
|20
|30
|9
|Реал Солт-Лейк
|20
|30
|10
|Орландо Сити
|20
|29
|11
|Даллас
|21
|29
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|27
|13
|Цинциннати
|20
|27
|14
|Сиэтл Саундерс
|20
|26
|15
|Шарлотт
|21
|26
|16
|Портленд Тимберс
|20
|26
|17
|Коламбус Крю
|19
|26
|18
|Интер Майами
|20
|25
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|25
|20
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|25
|21
|Колорадо Рэпидз
|20
|24
|22
|Атланта Юнайтед
|19
|23
|23
|Чикаго Файр
|21
|23
|24
|Хьюстон Динамо
|20
|22
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|19
|22
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|20
|27
|Торонто
|21
|19
|28
|Ди-Си Юнайтед
|19
|18