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Тигре - Эстудиантес 18 Июля прямая трансляция

18 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур
Тигре
Эстудиантес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тигре - Эстудиантес, которое состоится 18 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тигре
      Виктория
      Эстудиантес
      Ла-Плата
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Эрнан Мартинес
      АргентинаРикардо Альберто Зелински
      История личных встреч
      20.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 11 Эстудиантес2 : 1Тигре
      09.10.2018 Аргентина - Примера Тур 8 Тигре1 : 0Эстудиантес
      19.11.2017 Аргентина - Примера Тур 9 Тигре2 : 0Эстудиантес
      28.08.2016 Аргентина - Примера Тур 1 Тигре0 : 3Эстудиантес
      18.02.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 3 Эстудиантес1 : 1Тигре
      14.04.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 9 Тигре2 : 0Эстудиантес
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз8 16
      2 Атлетико Тукуман8 16
      3 Аргентинос Хуниорс8 16
      4 Химнасия и Эсгрима8 15
      5 Расинг А8 14
      6 Уракан7 14
      7 Платенсе7 13
      8 Годой-Крус7 13
      9 Унион7 13
      10 Бока Хуниорс8 12
      11 Банфилд7 11
      12 Арсенал Саранди8 11
      13 Патронато8 11
      14 Сан-Лоренсо6 10
      15 Атлетико Сармьенто7 10
      16 Колон8 9
      17 Ривер Плейт7 8
      18 Эстудиантес7 8
      19 Сентраль Кордова8 8
      20 Индепендьенте8 8
      21 Росарио Сентраль8 8
      22 Дефенса и Хустисия8 7
      23 Тигре7 6
      24 Барракас Сентраль7 6
      25 Велес Сарсфилд7 5
      26 Ланус7 5
      27 Тальерес8 5
      28 Альдосиви8 4

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