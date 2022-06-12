Атлетико Гояниенсе - Форталеза 18 Июля прямая трансляция
Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
18 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Форталеза, которое состоится 18 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния
Форталеза
Форталеза
Главные тренеры
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
|Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
|02.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|18.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|0 : 0
|25.01.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|05.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|25-10
|29
|64,4
|2
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19-17
|29
|56,9
|3
|Интернасьонал
|17
|7
|8
|2
|23-15
|29
|56,9
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20-17
|28
|54,9
|5
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24-17
|28
|58,3
|6
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|21-15
|24
|53,3
|7
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20-17
|24
|47,1
|8
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20-16
|22
|43,1
|9
|Ботафого
|15
|6
|3
|6
|17-20
|21
|46,7
|10
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24-20
|21
|43,8
|11
|Гояс
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|41,2
|12
|Сеара
|17
|4
|9
|4
|19-18
|21
|41,2
|13
|Аваи
|16
|6
|2
|8
|17-25
|20
|41,7
|14
|Сан-Паулу
|15
|4
|8
|3
|18-15
|20
|44,4
|15
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13-17
|19
|39,6
|16
|Коритиба
|17
|5
|4
|8
|20-27
|19
|37,3
| 17
Зона вылета
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|12-18
|18
|37,5
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|15
|4
|5
|6
|16-20
|17
|37,8
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|15-28
|13
|25,5
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13-21
|11
|22,9