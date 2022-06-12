22:24 ()
Свернуть список

Ботафого - Атлетико Минейро 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
18 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 17-й тур
Ботафого
Атлетико Минейро

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Атлетико Минейро, которое состоится 18 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ботафого
      Рио-де-Жанейро
      Атлетико Минейро
      Белу-Оризонти
      Главные тренеры
      ПортугалияЛуиш Мануэль Рибейру Каштру
      АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
      История личных встреч
      26.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 23 Атлетико Минейро2 : 1Ботафого
      20.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 4 Ботафого2 : 1Атлетико Минейро
      05.12.2019 Бразилия - Серия А Тур 37 Атлетико Минейро2 : 0Ботафого
      08.09.2019 Бразилия - Серия А Тур 18 Ботафого2 : 1Атлетико Минейро
      01.08.2019 Южноамериканский кубок 1/8 финала Атлетико Минейро2 : 0Ботафого
      25.07.2019 Южноамериканский кубок 1/8 финала Ботафого0 : 1Атлетико Минейро
      02.12.2018 Бразилия - Серия А Тур 38 Атлетико Минейро1 : 0Ботафого
      19.08.2018 Бразилия - Серия А Тур 19 Ботафого0 : 3Атлетико Минейро
      29.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 31 Атлетико Минейро0 : 0Ботафого
      10.07.2017 Бразилия - Серия А Тур 12 Ботафого1 : 1Атлетико Минейро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1585225-102964,4
      2 Коринтианс1785419-172956,9
      3 Интернасьонал1778223-152956,9
      4 Атлетико Паранаэнсе1784520-172854,9
      5 Атлетико Минейро1677224-172858,3
      6 Флуминенсе1573521-152453,3
      7 Фламенго1773720-172447,1
      8 Сантос1757520-162243,1
      9 Ботафого1563617-202146,7
      10 Ред Булл Брагантино1656524-202143,8
      11 Гояс1756616-192141,2
      12 Сеара1749419-182141,2
      13 Аваи1662817-252041,7
      14 Сан-Паулу1548318-152044,4
      15 Куяба1654713-171939,6
      16 Коритиба1754820-271937,3
      17
      Зона вылета
      		Америка Минейро1653812-181837,5
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1545616-201737,8
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1727815-281325,5
      20
      Зона вылета
      		Форталеза1625913-211122,9

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close