Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Мельбурн Крикет Граунд (Мельбурн, Австралия), вместимость: 100024
19 Июля 2022 года в 13:10 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Июля 2022 года в 13:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мельбурн Крикет Граунд (Мельбурн, Австралия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Патрик Виейра
История личных встреч
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 0
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 2
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|05.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 3
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|4 : 0