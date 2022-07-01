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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Мельбурн Крикет Граунд (Мельбурн, Австралия), вместимость: 100024
19 Июля 2022 года в 13:10 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Июля 2022 года в 13:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мельбурн Крикет Граунд (Мельбурн, Австралия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер, Англия
      Кристал Пэлас
      Лондон, Англия
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
      05.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
      03.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
      19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
      16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Юнайтед
      24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
      27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Юнайтед
      24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
      05.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас2 : 3Манчестер Юнайтед
      30.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас

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