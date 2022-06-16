Палмейрас - Куяба 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 43603
19 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Куяба, которое состоится 19 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Куяба
Куяба
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Луис Карлос де Оливейра Прето Пинтадо
История личных встреч
|01.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|22.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25-17
|31
|60,8
|2
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|25-10
|29
|64,4
|3
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19-17
|29
|56,9
|4
|Интернасьонал
|17
|7
|8
|2
|23-15
|29
|56,9
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20-17
|28
|54,9
|6
|Флуминенсе
|16
|7
|4
|5
|23-17
|25
|52,1
|7
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20-17
|24
|47,1
|8
|Ред Булл Брагантино
|17
|6
|6
|5
|27-20
|24
|47,1
|9
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20-16
|22
|43,1
|10
|Ботафого
|16
|6
|3
|7
|17-21
|21
|43,8
|11
|Гояс
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|41,2
|12
|Сан-Паулу
|16
|4
|9
|3
|20-17
|21
|43,8
|13
|Сеара
|17
|4
|9
|4
|19-18
|21
|41,2
|14
|Аваи
|16
|6
|2
|8
|17-25
|20
|41,7
|15
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13-17
|19
|39,6
|16
|Коритиба
|17
|5
|4
|8
|20-27
|19
|37,3
| 17
Зона вылета
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12-21
|18
|35,3
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|16
|4
|5
|7
|16-21
|17
|35,4
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|17
|3
|5
|9
|14-21
|14
|27,5
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|15-28
|13
|25,5