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Палмейрас - Куяба 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 43603
19 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 17-й тур
Палмейрас
Куяба

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Куяба, которое состоится 19 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Палмейрас
      Сан-Паулу
      Куяба
      Куяба
      Главные тренеры
      ПортугалияАбел Феррейра
      БразилияЛуис Карлос де Оливейра Прето Пинтадо
      История личных встреч
      01.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 36 Куяба1 : 3Палмейрас
      22.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 17 Палмейрас0 : 2Куяба
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Атлетико Минейро1787225-173160,8
      2 Палмейрас1585225-102964,4
      3 Коринтианс1785419-172956,9
      4 Интернасьонал1778223-152956,9
      5 Атлетико Паранаэнсе1784520-172854,9
      6 Флуминенсе1674523-172552,1
      7 Фламенго1773720-172447,1
      8 Ред Булл Брагантино1766527-202447,1
      9 Сантос1757520-162243,1
      10 Ботафого1663717-212143,8
      11 Гояс1756616-192141,2
      12 Сан-Паулу1649320-172143,8
      13 Сеара1749419-182141,2
      14 Аваи1662817-252041,7
      15 Куяба1654713-171939,6
      16 Коритиба1754820-271937,3
      17
      Зона вылета
      		Америка Минейро1753912-211835,3
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1645716-211735,4
      19
      Зона вылета
      		Форталеза1735914-211427,5
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1727815-281325,5

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