Ференцварош - Слован Бр 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
20 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Слован Бр, которое состоится 20 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Владимир Вайсс
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Ференцварош» — «Слован». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|3 : 3
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|0 : 1
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|1 : 0 ДВ
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|2 : 0 ДВ
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|5 : 1
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|0 : 0
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тобол
Ференцварош
|0 : 0
|5 : 1
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|2 : 1 4 : 5
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|3 : 1
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|1 : 2
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|0 : 2
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Цюрих
|3 : 2
|26.07
| Жальгирис
Мальмё
|1 : 0
|26.07
| Пюник
Дюделанж
|19.07
|26.07
| Лудогорец
Шэмрок Роверс
|19.07
|26.07
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|19.07
|26.07
| Линфилд
Будё-Глимт
|19.07
|26.07
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Шкупи
|19.07
|26.07
| ХИК
Виктория Пльзень
|20.07
|26.07
| Маккаби Х
Олимпиакос
|20.07
|27.07
| Динамо К
Фенербахче
|20.07
|27.07
| Ференцварош
Слован Бр
|20.07
|26.07
| Марибор
Шериф
|20.07
|26.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| B03
B01
|02.08
|09.08
| B07
B02
|02.08
|09.08
| B08
B04
|02.08
|09.08
| B05
B06
|02.08
|09.08
| Црвена Звезда
B10
|02.08
|09.08
|Команда
|1
|2
| Монако
ПСВ Эйндховен
|02.08
|09.08
| B12
Штурм
|02.08
|09.08
| Юнион
Рейнджерс
|02.08
|09.08
| Бенфика
B11
|02.08
|09.08
| B09
Аполлон Л
|02.08
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
|16.08
|16.08
|16.08
|16.08
|16.08
|16.08
|Команда
|1
|2
|23.08
|23.08
|23.08
|23.08
|23.08
|23.08