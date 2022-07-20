Интер Майами - Барселона 20 Июля прямая трансляция
Стадион: DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл, штат Флорида, США), вместимость: 18535
20 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Барселона, которое состоится 20 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл, штат Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Фил Невилл
|Хавьер Эрнандес