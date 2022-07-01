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Атлетико Тукуман - Атлетико Сармьенто 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур
Атлетико Тукуман
Атлетико Сармьенто

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Тукуман - Атлетико Сармьенто, которое состоится 20 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Тукуман
      Сан-Мигель-де-Тукуман
      Атлетико Сармьенто
      Хунин
      Главные тренеры
      АргентинаЛукас Андрес Биньоне Пусинери
      АргентинаИсраэль Алехандро Дамонте
      История личных встреч
      11.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Атлетико Сармьенто1 : 0Атлетико Тукуман
      21.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 7 Атлетико Сармьенто3 : 0Атлетико Тукуман
      03.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Атлетико Сармьенто1 : 2Атлетико Тукуман
      13.03.2017 Аргентина - Примера Тур 15 Атлетико Тукуман2 : 1Атлетико Сармьенто
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Годой-Крус8 16
      2 Ньюэллс Олд Бойз8 16
      3 Атлетико Тукуман8 16
      4 Аргентинос Хуниорс8 16
      5 Химнасия и Эсгрима8 15
      6 Уракан8 15
      7 Расинг А8 14
      8 Унион8 14
      9 Платенсе7 13
      10 Банфилд8 12
      11 Бока Хуниорс8 12
      12 Сан-Лоренсо7 11
      13 Арсенал Саранди8 11
      14 Патронато8 11
      15 Атлетико Сармьенто7 10
      16 Ривер Плейт8 9
      17 Колон8 9
      18 Тигре8 9
      19 Сентраль Кордова8 8
      20 Эстудиантес8 8
      21 Индепендьенте8 8
      22 Росарио Сентраль8 8
      23 Дефенса и Хустисия8 7
      24 Барракас Сентраль7 6
      25 Велес Сарсфилд8 6
      26 Тальерес8 5
      27 Ланус8 5
      28 Альдосиви8 4

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