Манчестер Сити - Америка 21 Июля прямая трансляция
Стадион: NRG-стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
21 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Америка, которое состоится 21 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: NRG-стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Америка
Мехико, Мексика
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Фернандо Ортис
История личных встреч
|17.07.2011
|Ворлд Футбол Челлендж
|Ворлд Футбол Челлендж. Тур 1
|0 : 2