РБ Лейпциг - Ливерпуль 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
21 Июля 2022 года в 20:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ливерпуль, которое состоится 21 Июля 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Юрген Клопп
История личных встреч
|10.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 0
|16.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 2