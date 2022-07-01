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РБ Лейпциг - Ливерпуль 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
21 Июля 2022 года в 20:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
РБ Лейпциг
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ливерпуль, которое состоится 21 Июля 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг, Германия
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      ГерманияДоменико Тедеско
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      10.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль2 : 0РБ Лейпциг
      16.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала РБ Лейпциг0 : 2Ливерпуль

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