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Дефенса и Хустисия - Индепендьенте 21 Июля прямая трансляция

21 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дефенса и Хустисия - Индепендьенте, которое состоится 21 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дефенса и Хустисия
      Флоренсио Варела
      Индепендьенте
      Авельянеда
      Главные тренеры
      АргентинаСебастьян Беккасесе
      АргентинаЭдуардо Родриго Домингес
      История личных встреч
      21.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 7 Индепендьенте0 : 0Дефенса и Хустисия
      19.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 10 Индепендьенте1 : 0Дефенса и Хустисия
      07.12.2020 Аргентина - Примера Группа 2. Тур 6 Индепендьенте1 : 0Дефенса и Хустисия
      16.11.2020 Аргентина - Примера Группа 2. Тур 3 Дефенса и Хустисия0 : 0Индепендьенте
      28.07.2019 Аргентина - Примера Тур 1 Дефенса и Хустисия0 : 1Индепендьенте
      25.08.2018 Аргентина - Примера Тур 3 Индепендьенте0 : 1Дефенса и Хустисия
      24.04.2018 Аргентина - Примера Тур 24 Индепендьенте0 : 1Дефенса и Хустисия
      16.06.2017 Аргентина - Примера Тур 17 Дефенса и Хустисия1 : 2Индепендьенте
      15.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 20 Индепендьенте1 : 0Дефенса и Хустисия
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс9 19
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Платенсе8 16
      4 Годой-Крус8 16
      5 Ньюэллс Олд Бойз8 16
      6 Расинг А9 15
      7 Химнасия и Эсгрима8 15
      8 Уракан8 15
      9 Унион9 15
      10 Сан-Лоренсо8 12
      11 Банфилд8 12
      12 Арсенал Саранди9 12
      13 Бока Хуниорс9 12
      14 Патронато8 11
      15 Атлетико Сармьенто8 10
      16 Колон9 10
      17 Ривер Плейт8 9
      18 Тигре8 9
      19 Эстудиантес8 8
      20 Индепендьенте8 8
      21 Росарио Сентраль8 8
      22 Сентраль Кордова9 8
      23 Дефенса и Хустисия8 7
      24 Барракас Сентраль7 6
      25 Велес Сарсфилд8 6
      26 Тальерес8 5
      27 Ланус8 5
      28 Альдосиви9 5

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