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Ланус - Велес Сарсфилд 21 Июля прямая трансляция

21 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур
Ланус
Велес Сарсфилд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланус - Велес Сарсфилд, которое состоится 21 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланус
      Ланус
      Велес Сарсфилд
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаХорхе Альмирон
      АргентинаХулио Нестор Ваккари (и.о.)
      История личных встреч
      02.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Велес Сарсфилд3 : 1Ланус
      21.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 7 Велес Сарсфилд5 : 1Ланус
      25.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 11 Ланус1 : 2Велес Сарсфилд
      14.01.2021 Южноамериканский кубок 1/2 финала Ланус3 : 0Велес Сарсфилд
      07.01.2021 Южноамериканский кубок 1/2 финала Велес Сарсфилд0 : 1Ланус
      18.08.2019 Аргентина - Примера Тур 3 Ланус3 : 1Велес Сарсфилд
      06.04.2019 Аргентина - Примера Тур 25 Велес Сарсфилд4 : 0Ланус
      04.12.2017 Аргентина - Примера Тур 11 Ланус0 : 0Велес Сарсфилд
      03.05.2017 Аргентина - Примера Тур 22 Ланус2 : 0Велес Сарсфилд
      18.10.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 28 Ланус0 : 1Велес Сарсфилд
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс9 19
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Платенсе8 16
      4 Годой-Крус8 16
      5 Ньюэллс Олд Бойз8 16
      6 Расинг А9 15
      7 Химнасия и Эсгрима8 15
      8 Уракан8 15
      9 Унион9 15
      10 Сан-Лоренсо8 12
      11 Банфилд8 12
      12 Арсенал Саранди9 12
      13 Бока Хуниорс9 12
      14 Патронато8 11
      15 Атлетико Сармьенто8 10
      16 Колон9 10
      17 Ривер Плейт8 9
      18 Тигре8 9
      19 Эстудиантес8 8
      20 Индепендьенте8 8
      21 Росарио Сентраль8 8
      22 Сентраль Кордова9 8
      23 Дефенса и Хустисия8 7
      24 Барракас Сентраль7 6
      25 Велес Сарсфилд8 6
      26 Тальерес8 5
      27 Ланус8 5
      28 Альдосиви9 5

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