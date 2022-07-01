Уракан - Годой-Крус 21 Июля прямая трансляция
21 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уракан - Годой-Крус, которое состоится 21 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уракан
Буэнос-Айрес
Годой-Крус
Годой-Крус
Главные тренеры
|Франк Дарио Куделька
|Серхио Гомес
История личных встреч
|12.03.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 6
|1 : 3
|21.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 7
|1 : 1
|11.02.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|13.11.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 12
|2 : 1
|04.11.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|27.08.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|28.02.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 3
|2 : 1
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Аргентинос Хуниорс
|9
|19
|2
|Атлетико Тукуман
|9
|19
|3
|Платенсе
|8
|16
|4
|Годой-Крус
|8
|16
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|16
|6
|Расинг А
|9
|15
|7
|Химнасия и Эсгрима
|8
|15
|8
|Уракан
|8
|15
|9
|Унион
|9
|15
|10
|Сан-Лоренсо
|8
|12
|11
|Банфилд
|8
|12
|12
|Арсенал Саранди
|9
|12
|13
|Бока Хуниорс
|9
|12
|14
|Патронато
|8
|11
|15
|Атлетико Сармьенто
|8
|10
|16
|Колон
|9
|10
|17
|Ривер Плейт
|8
|9
|18
|Тигре
|8
|9
|19
|Эстудиантес
|8
|8
|20
|Индепендьенте
|8
|8
|21
|Росарио Сентраль
|8
|8
|22
|Сентраль Кордова
|9
|8
|23
|Дефенса и Хустисия
|8
|7
|24
|Барракас Сентраль
|7
|6
|25
|Велес Сарсфилд
|8
|6
|26
|Тальерес
|8
|5
|27
|Ланус
|8
|5
|28
|Альдосиви
|9
|5