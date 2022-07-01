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Уракан - Годой-Крус 21 Июля прямая трансляция

21 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур
Уракан
Годой-Крус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уракан - Годой-Крус, которое состоится 21 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уракан
      Буэнос-Айрес
      Годой-Крус
      Годой-Крус
      Главные тренеры
      АргентинаФранк Дарио Куделька
      АргентинаСерхио Гомес
      История личных встреч
      12.03.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 6 Уракан1 : 3Годой-Крус
      21.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 7 Годой-Крус1 : 1Уракан
      11.02.2020 Аргентина - Примера Тур 19 Годой-Крус2 : 1Уракан
      13.11.2018 Аргентина - Примера Тур 12 Уракан2 : 1Годой-Крус
      04.11.2017 Аргентина - Примера Тур 8 Годой-Крус2 : 1Уракан
      27.08.2016 Аргентина - Примера Тур 1 Годой-Крус1 : 0Уракан
      28.02.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 3 Годой-Крус2 : 1Уракан
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс9 19
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Платенсе8 16
      4 Годой-Крус8 16
      5 Ньюэллс Олд Бойз8 16
      6 Расинг А9 15
      7 Химнасия и Эсгрима8 15
      8 Уракан8 15
      9 Унион9 15
      10 Сан-Лоренсо8 12
      11 Банфилд8 12
      12 Арсенал Саранди9 12
      13 Бока Хуниорс9 12
      14 Патронато8 11
      15 Атлетико Сармьенто8 10
      16 Колон9 10
      17 Ривер Плейт8 9
      18 Тигре8 9
      19 Эстудиантес8 8
      20 Индепендьенте8 8
      21 Росарио Сентраль8 8
      22 Сентраль Кордова9 8
      23 Дефенса и Хустисия8 7
      24 Барракас Сентраль7 6
      25 Велес Сарсфилд8 6
      26 Тальерес8 5
      27 Ланус8 5
      28 Альдосиви9 5

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