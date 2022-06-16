Гояс - Флуминенсе 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Серринья (Гояния, Бразилия), вместимость: 10000
21 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 18-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Флуминенсе, которое состоится 21 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Серринья (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гояс
Гояния
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Хайр Саксаускас Рибейро Вентура
|Фернандо Диниз Силва
История личных встреч
|01.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|08.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|2 : 4
|23.09.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 20
|3 : 0
|29.04.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|27.09.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|28.06.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|02.11.2014
|Бразилия - Серия А
|Тур 32
|0 : 2
|04.08.2014
|Бразилия - Серия А
|Тур 13
|2 : 0
|29.09.2013
|Бразилия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|10.06.2013
|Бразилия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|25-18
|35
|61,4
|2
|Палмейрас
|19
|9
|7
|3
|31-16
|34
|59,6
|3
|Атлетико Минейро
|18
|9
|7
|2
|27-17
|34
|63,0
|4
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|25-17
|32
|56,1
|5
|Интернасьонал
|18
|7
|8
|3
|23-17
|29
|53,7
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|4
|6
|20-21
|28
|51,9
|7
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|26-18
|27
|50,0
|8
|Сеара
|19
|6
|9
|4
|23-20
|27
|47,4
|9
|Фламенго
|18
|7
|4
|7
|21-18
|25
|46,3
|10
|Ред Булл Брагантино
|18
|6
|7
|5
|29-22
|25
|46,3
|11
|Аваи
|20
|7
|3
|10
|20-31
|24
|40,0
|12
|Сантос
|18
|5
|8
|5
|20-16
|23
|42,6
|13
|Коритиба
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|40,7
|14
|Куяба
|19
|6
|4
|9
|14-19
|22
|38,6
|15
|Гояс
|19
|5
|7
|7
|17-23
|22
|38,6
|16
|Ботафого
|18
|6
|3
|9
|18-25
|21
|38,9
| 17
Зона вылета
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|16-23
|21
|36,8
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|18
|4
|6
|8
|18-24
|18
|33,3
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|14-22
|14
|25,9
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|19
|2
|8
|9
|18-34
|14
|24,6