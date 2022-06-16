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Сантос - Ботафого 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия), вместимость: 16798
21 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 18-й тур
Сантос
Ботафого

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Ботафого, которое состоится 21 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сантос
      Сантус
      Ботафого
      Рио-де-Жанейро
      Главные тренеры
      АргентинаФабиан Бустос
      ПортугалияЛуиш Мануэль Рибейру Каштру
      История личных встреч
      17.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 30 Сантос2 : 1Ботафого
      21.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 11 Ботафого0 : 0Сантос
      04.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 30 Сантос4 : 1Ботафого
      21.07.2019 Бразилия - Серия А Тур 11 Ботафого0 : 1Сантос
      22.11.2018 Бразилия - Серия А Тур 36 Сантос1 : 1Ботафого
      04.08.2018 Бразилия - Серия А Тур 17 Ботафого0 : 0Сантос
      17.09.2017 Бразилия - Серия А Тур 24 Ботафого2 : 0Сантос
      08.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 5 Сантос1 : 0Ботафого
      15.09.2016 Бразилия - Серия А Тур 25 Ботафого0 : 1Сантос
      05.06.2016 Бразилия - Серия А Тур 6 Сантос3 : 0Ботафого
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс19105425-183561,4
      2 Палмейрас1997331-163459,6
      3 Атлетико Минейро1897227-173463,0
      4 Флуминенсе1995525-173256,1
      5 Интернасьонал1878323-172953,7
      6 Атлетико Паранаэнсе1884620-212851,9
      7 Сан-Паулу1869326-182750,0
      8 Сеара1969423-202747,4
      9 Фламенго1874721-182546,3
      10 Ред Булл Брагантино1867529-222546,3
      11 Аваи20731020-312440,0
      12 Сантос1858520-162342,6
      13 Коритиба1864823-272240,7
      14 Куяба1964914-192238,6
      15 Гояс1957717-232238,6
      16 Ботафого1863918-252138,9
      17
      Зона вылета
      		Америка Минейро19631016-232136,8
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1846818-241833,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза18351014-221425,9
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1928918-341424,6

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