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Коринтианс - Коритиба 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
21 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 18-й тур
Коринтианс
Коритиба

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Коритиба, которое состоится 21 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коринтианс
      Сан-Паулу
      Коритиба
      Куритиба
      Главные тренеры
      ПортугалияВитор Перейра
      ПарагвайГуставо Мориниго
      История личных встреч
      26.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 23 Коритиба0 : 1Коринтианс
      20.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 4 Коринтианс3 : 1Коритиба
      12.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 27 Коринтианс3 : 1Коритиба
      18.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 8 Коритиба0 : 0Коринтианс
      15.09.2016 Бразилия - Серия А Тур 25 Коритиба1 : 1Коринтианс
      05.06.2016 Бразилия - Серия А Тур 6 Коринтианс2 : 1Коритиба
      08.11.2015 Бразилия - Серия А Тур 34 Коринтианс2 : 1Коритиба
      26.07.2015 Бразилия - Серия А Тур 15 Коритиба1 : 1Коринтианс
      02.11.2014 Бразилия - Серия А Тур 32 Коринтианс2 : 2Коритиба
      03.08.2014 Бразилия - Серия А Тур 13 Коритиба0 : 0Коринтианс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс19105425-183561,4
      2 Палмейрас1997331-163459,6
      3 Атлетико Минейро1897227-173463,0
      4 Флуминенсе1995525-173256,1
      5 Интернасьонал1878323-172953,7
      6 Атлетико Паранаэнсе1884620-212851,9
      7 Сан-Паулу1869326-182750,0
      8 Сеара1969423-202747,4
      9 Фламенго1874721-182546,3
      10 Ред Булл Брагантино1867529-222546,3
      11 Аваи20731020-312440,0
      12 Сантос1858520-162342,6
      13 Коритиба1864823-272240,7
      14 Куяба1964914-192238,6
      15 Гояс1957717-232238,6
      16 Ботафого1863918-252138,9
      17
      Зона вылета
      		Америка Минейро19631016-232136,8
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1846818-241833,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза18351014-221425,9
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1928918-341424,6

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