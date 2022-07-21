Зиря - Маккаби Т-А 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Далга Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 6500
21 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Роб Хеннеси (Ирландия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зиря - Маккаби Т-А, которое состоится 21 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Далга Арена (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зиря
Зиря, Азербайджан
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Рашад Садыхов
|Владимир Ивич
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Ларн
|0 : 0
|0 : 1
| Гзира Юнайтед
Атлетик Клуб Эскальдес
|1 : 1
|0 : 1 ДВ
| Интер Т
Дрита
|1 : 0
|3 : 0
| Викингур Г
Европа
|1 : 0
|1 : 2
| Алашкерт
Хамрун Спартанс
|1 : 0
|4 : 1
| Унио Эспортива Санта-Колома
Брейдаблик
|0 : 1
|4 : 1
| Сабуртало
Партизани
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Борац Б-Л
Б-36 Торсхавн
|2 : 0
|3 : 1 4 : 3
| Погонь
КР Рейкьявик
|4 : 1
|1 : 0
| КуПС
Дила
|2 : 0
|0 : 0
| Мэгпис
Крузейдерс
|2 : 1
|3 : 1
| Паневежис
Милсами
|0 : 0
|2 : 0
| Флора
СИК
|1 : 0
|4 : 2 ДВ
| Ружомберок
Кауно Жальгирис
|2 : 0
|0 : 0
| Сфынтул Георге
Мура
|1 : 2
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Олимпия Л
Дифферданж
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Динамо Тб
Пайде
|2 : 3
|1 : 2 6 : 5
| Флориана
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
| ХБ Торсхавн
Ньютаун
|1 : 0
|2 : 1 3 : 1
| Шкендия
Арарат
|2 : 0
|2 : 2
| Бала Таун
Слайго Роверс
|1 : 2
|0 : 1 4 : 3
| Динамо Мн
Дечич
|1 : 1
|1 : 2
| Фола
Тре Фиори
|0 : 1
|3 : 1
| Гнилане
Лиепая
|1 : 0
|3 : 1
| Лачи
Искра
|0 : 0
|0 : 1
| Лехия
Академия Пандева
|4 : 1
|1 : 2
| ДАК 1904
Клифтонвилл
|2 : 1
|0 : 3
| Будучность
Лапи
|2 : 0
|2 : 2
| Тре Пенне
Тузла Сити
|0 : 2
|6 : 0
| Дерри Сити
Рига
|0 : 2
|2 : 0
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хайбернианс
Левадия
|3 : 2
|28.07
| Тирана
Зриньски
|0 : 1
|28.07
| Ла Фиорита
Балкани
|0 : 4
|28.07
| Ботев П
АПОЭЛ
|0 : 0
|28.07
| Викингур Г
ДАК 1904
|0 : 2
|28.07
| Сутьеска
КИ Клаксвик
|0 : 0
|28.07
| Кызыл-Жар
Осиек
|21.07
|28.07
| Кайрат
Кишварда
|21.07
|28.07
| Лиепая
Янг Бойз
|21.07
|28.07
| Тобол
Линкольн
|21.07
|28.07
| Арарат-Армения
Пайде
|21.07
|28.07
| Валмиера
Шкендия
|21.07
|28.07
| Македония Гёрче Петров
ЦСКА С
|21.07
|28.07
| Сабуртало
Стяуа
|21.07
|28.07
| Зиря
Маккаби Т-А
|21.07
|28.07
| СИК
Лиллестрем
|21.07
|28.07
| Мольде
Эльфсборг
|21.07
|28.07
| Копер
Вадуц
|21.07
|28.07
| КуПС
Милсами
|21.07
|28.07
| Лех П
Динамо Бт
|21.07
|28.07
| Судува
Виборг
|21.07
|28.07
| Погонь
Брондбю
|21.07
|28.07
| Ружомберок
Рига
|21.07
|28.07
| Гзира Юнайтед
Раднички Н
|21.07
|28.07
| Фехервар
Габала
|21.07
|28.07
| Рапид В
Лехия
|21.07
|28.07
| Сент-Джозефс
Славия П
|21.07
|28.07
|Команда
|1
|2
| Б-36 Торсхавн
Тре Фиори
|21.07
|28.07
| Базель
Крузейдерс
|21.07
|28.07
| Антверпен
Дрита
|21.07
|28.07
| Петрокуб
Лачи
|21.07
|28.07
| Левски
ПАОК
|21.07
|28.07
| Ворскла
АИК
|21.07
|28.07
| Спарта П
Викинг
|21.07
|28.07
| Арис
Нефтчи
|21.07
|28.07
| Хапоэль Б-Ш
Динамо Мн
|21.07
|28.07
| ЧФР Клуж
Интер Клуб Эскальдес
|21.07
|28.07
| Истанбул Башакшехир
Маккаби Нт
|21.07
|28.07
| Сепси ОСК
Олимпия Л
|21.07
|28.07
| Расинг Л
Чукарички
|21.07
|28.07
| Арис
Гомель
|21.07
|28.07
| Спартак Тр
Ньютаун
|21.07
|28.07
| Вележ
Хамрун Спартанс
|21.07
|28.07
| АЗ Алкмар
Тузла Сити
|21.07
|28.07
| Риека
Юргорден
|21.07
|28.07
| Сент-Патрикс
Мура
|21.07
|28.07
| Мазервелл
Слайго Роверс
|21.07
|28.07
| Влажния
Университатя Кр
|21.07
|28.07
| БАТЭ
Коньяспор
|21.07
|28.07
| Ракув
Астана
|21.07
|28.07
| Брейдаблик
Будучность
|21.07
|28.07
| Витория Гимарайнш
Академия Пушкаша
|21.07
|28.07
| Викингур Р
Нью-Сейнтс
|21.07
|28.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| B16
B39
|04.08
|11.08
| B04
B17
|04.08
|11.08
| B29
B14
|04.08
|11.08
| Заря Л
B12
|04.08
|11.08
| B25
B08
|04.08
|11.08
| B01
B19
|04.08
|11.08
| B30
B15
|04.08
|11.08
| B32
Жил Висенте
|04.08
|11.08
| Лугано
B10
|04.08
|11.08
| Рижская футбольная школа
B49
|04.08
|11.08
| Вольфсберг
B03
|04.08
|11.08
| B37
B07
|04.08
|11.08
| B05
B35
|04.08
|11.08
| B11
B45
|04.08
|11.08
| Твенте
B36
|04.08
|11.08
| B23
Панатинаикос
|04.08
|11.08
|Команда
|1
|2
| B47
B51
|04.08
|11.08
| Хайдук
B38
|04.08
|11.08
| Данди Юнайтед
B27
|04.08
|11.08
| B46
B48
|04.08
|11.08
| B50
B53
|04.08
|11.08
| Шахтёр С
B52
|04.08
|11.08
| B02
B42
|04.08
|11.08
| B43
B18
|04.08
|11.08
| B26
B33
|04.08
|11.08
| B40
B41
|04.08
|11.08
| B13
Андерлехт
|04.08
|11.08
| B20
B34
|04.08
|11.08
| B44
B28
|04.08
|11.08
| B24
B31
|04.08
|11.08
| B09
B22
|04.08
|11.08
| B21
B06
|04.08
|11.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|Команда
|1
|2
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08