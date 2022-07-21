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Петрокуб - Лачи 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
21 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Кшиштоф Якубик (Польша);
Петрокуб
Лачи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Петрокуб - Лачи, которое состоится 21 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Петрокуб
      Сарата-Галбенэ, Молдавия
      Лачи
      Лач, Албания
      Главные тренеры
      МолдавияИван Табанов
      АлбанияШпетим Дуро
      Турнирная таблица
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Сент-Джозефс
      Ларн
      		0 : 0 0 : 1
      Гзира Юнайтед
      Атлетик Клуб Эскальдес
      		1 : 1 0 : 1 ДВ
      Интер Т
      Дрита
      		1 : 0 3 : 0
      Викингур Г
      Европа
      		1 : 0 1 : 2
      Алашкерт
      Хамрун Спартанс
      		1 : 0 4 : 1
      Унио Эспортива Санта-Колома
      Брейдаблик
      		0 : 1 4 : 1
      Сабуртало
      Партизани
      		0 : 1 0 : 1 4 : 5
      Борац Б-Л
      Б-36 Торсхавн
      		2 : 0 3 : 1 4 : 3
      Погонь
      КР Рейкьявик
      		4 : 1 1 : 0
      КуПС
      Дила
      		2 : 0 0 : 0
      Мэгпис
      Крузейдерс
      		2 : 1 3 : 1
      Паневежис
      Милсами
      		0 : 0 2 : 0
      Флора
      СИК
      		1 : 0 4 : 2 ДВ
      Ружомберок
      Кауно Жальгирис
      		2 : 0 0 : 0
      Сфынтул Георге
      Мура
      		1 : 2 2 : 1
      Команда12
      Олимпия Л
      Дифферданж
      		1 : 1 1 : 2 ДВ
      Динамо Тб
      Пайде
      		2 : 3 1 : 2 6 : 5
      Флориана
      Петрокуб
      		0 : 0 1 : 0
      ХБ Торсхавн
      Ньютаун
      		1 : 0 2 : 1 3 : 1
      Шкендия
      Арарат
      		2 : 0 2 : 2
      Бала Таун
      Слайго Роверс
      		1 : 2 0 : 1 4 : 3
      Динамо Мн
      Дечич
      		1 : 1 1 : 2
      Фола
      Тре Фиори
      		0 : 1 3 : 1
      Гнилане
      Лиепая
      		1 : 0 3 : 1
      Лачи
      Искра
      		0 : 0 0 : 1
      Лехия
      Академия Пандева
      		4 : 1 1 : 2
      ДАК 1904
      Клифтонвилл
      		2 : 1 0 : 3
      Будучность
      Лапи
      		2 : 0 2 : 2
      Тре Пенне
      Тузла Сити
      		0 : 2 6 : 0
      Дерри Сити
      Рига
      		0 : 2 2 : 0
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Хайбернианс
      Левадия
      		3 : 2 28.07
      Тирана
      Зриньски
      		0 : 1 28.07
      Ла Фиорита
      Балкани
      		0 : 4 28.07
      Ботев П
      АПОЭЛ
      		0 : 0 28.07
      Викингур Г
      ДАК 1904
      		0 : 2 28.07
      Сутьеска
      КИ Клаксвик
      		0 : 0 28.07
      Кызыл-Жар
      Осиек
      		21.0728.07
      Кайрат
      Кишварда
      		21.0728.07
      Лиепая
      Янг Бойз
      		21.0728.07
      Тобол
      Линкольн
      		21.0728.07
      Арарат-Армения
      Пайде
      		21.0728.07
      Валмиера
      Шкендия
      		21.0728.07
      Македония Гёрче Петров
      ЦСКА С
      		21.0728.07
      Сабуртало
      Стяуа
      		21.0728.07
      Зиря
      Маккаби Т-А
      		21.0728.07
      СИК
      Лиллестрем
      		21.0728.07
      Мольде
      Эльфсборг
      		21.0728.07
      Копер
      Вадуц
      		21.0728.07
      КуПС
      Милсами
      		21.0728.07
      Лех П
      Динамо Бт
      		21.0728.07
      Судува
      Виборг
      		21.0728.07
      Погонь
      Брондбю
      		21.0728.07
      Ружомберок
      Рига
      		21.0728.07
      Гзира Юнайтед
      Раднички Н
      		21.0728.07
      Фехервар
      Габала
      		21.0728.07
      Рапид В
      Лехия
      		21.0728.07
      Сент-Джозефс
      Славия П
      		21.0728.07
      Команда12
      Б-36 Торсхавн
      Тре Фиори
      		21.0728.07
      Базель
      Крузейдерс
      		21.0728.07
      Антверпен
      Дрита
      		21.0728.07
      Петрокуб
      Лачи
      		21.0728.07
      Левски
      ПАОК
      		21.0728.07
      Ворскла
      АИК
      		21.0728.07
      Спарта П
      Викинг
      		21.0728.07
      Арис
      Нефтчи
      		21.0728.07
      Хапоэль Б-Ш
      Динамо Мн
      		21.0728.07
      ЧФР Клуж
      Интер Клуб Эскальдес
      		21.0728.07
      Истанбул Башакшехир
      Маккаби Нт
      		21.0728.07
      Сепси ОСК
      Олимпия Л
      		21.0728.07
      Расинг Л
      Чукарички
      		21.0728.07
      Арис
      Гомель
      		21.0728.07
      Спартак Тр
      Ньютаун
      		21.0728.07
      Вележ
      Хамрун Спартанс
      		21.0728.07
      АЗ Алкмар
      Тузла Сити
      		21.0728.07
      Риека
      Юргорден
      		21.0728.07
      Сент-Патрикс
      Мура
      		21.0728.07
      Мазервелл
      Слайго Роверс
      		21.0728.07
      Влажния
      Университатя Кр
      		21.0728.07
      БАТЭ
      Коньяспор
      		21.0728.07
      Ракув
      Астана
      		21.0728.07
      Брейдаблик
      Будучность
      		21.0728.07
      Витория Гимарайнш
      Академия Пушкаша
      		21.0728.07
      Викингур Р
      Нью-Сейнтс
      		21.0728.07
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      B16
      B39
      		04.0811.08
      B04
      B17
      		04.0811.08
      B29
      B14
      		04.0811.08
      Заря Л
      B12
      		04.0811.08
      B25
      B08
      		04.0811.08
      B01
      B19
      		04.0811.08
      B30
      B15
      		04.0811.08
      B32
      Жил Висенте
      		04.0811.08
      Лугано
      B10
      		04.0811.08
      Рижская футбольная школа
      B49
      		04.0811.08
      Вольфсберг
      B03
      		04.0811.08
      B37
      B07
      		04.0811.08
      B05
      B35
      		04.0811.08
      B11
      B45
      		04.0811.08
      Твенте
      B36
      		04.0811.08
      B23
      Панатинаикос
      		04.0811.08
      Команда12
      B47
      B51
      		04.0811.08
      Хайдук
      B38
      		04.0811.08
      Данди Юнайтед
      B27
      		04.0811.08
      B46
      B48
      		04.0811.08
      B50
      B53
      		04.0811.08
      Шахтёр С
      B52
      		04.0811.08
      B02
      B42
      		04.0811.08
      B43
      B18
      		04.0811.08
      B26
      B33
      		04.0811.08
      B40
      B41
      		04.0811.08
      B13
      Андерлехт
      		04.0811.08
      B20
      B34
      		04.0811.08
      B44
      B28
      		04.0811.08
      B24
      B31
      		04.0811.08
      B09
      B22
      		04.0811.08
      B21
      B06
      		04.0811.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      Команда12
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08

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